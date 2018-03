Programm

In jeder Stadt gestalten die Teilnehmenden das Programm für einen Festivaltag – auf der Bühne, als Gast in einer Frag-mich-alles-Session oder als Macher eines Workshops. ZEIT ONLINE bringt Vorbilder und Unterstützer mit - wer bei Z2X³ alles dabei ist, steht hier. Sobald alle Programmpunkte feststehen, veröffentlichen wir hier die Programmübersicht und den Zeitplan.

Unser Ziel

Ziel von Z2X³ ist es, junge Visionäre miteinander in Kontakt zu bringen, zu vernetzen und konkrete persönliche Pläne oder Projekte zu entwickeln, die wir gemeinsam weiterverfolgen.

Crowdfunding

Deutschlands größte Crowdfunding-Plattform Startnext wird auf der gesamten Tour dabei sein und alle Interessierten zum Thema Crowdfunding beraten: Wie drehe ich ein gutes Pitch-Video? Wie bilde ich eine Community rund um meine Projektidee? Wie nutze ich Crowdfunding als Marketing-Instrument? Wer Antworten auf diese und weitere konkrete Fragen zu seinem Projekt sucht, ist bei Startnext genau richtig.

Gründer*innenstipendium

Im Rahmen von Z2X³ können sich junge Gründerinnen und Gründer für drei Monate einen Co-Working Arbeitsplatz im Social Impact Lab München sichern, um mit dem neuen Projekt starten zu können. In Frankfurt lädt das Social Impact Lab Frankfurt ausgewählte Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen zum Pitch für das Gründer*innenstipendium ein und hält exklusive Plätze im Wirkungsketten-Workshop frei. Wie man die Gründung richtig angeht und was für Social Start-Ups dabei wichtig ist, erklärt das Social Impact Lab Hamburg und gibt Einblicke in bereits unterstützte Projekte aus der Region.