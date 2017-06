Die neuen Visionäre

Werde Teil der Z2X Community und teile Deine Ideen zur Verbesserung der Welt. Triff andere neue Visionäre und verwirkliche Dein eigenes Projekt. Sei dabei und komm zu Z2X17, dem Festival der neuen Visionäre am 2. und 3. September in Berlin.

Du bist 2X-jährig und hast eine Idee, um das Leben besser zu machen? Bewirb dich für Z2X17

Z2X ist eine Gemeinschaft junger Visionäre im Alter von 2X, also von 20 bis 29. Wir tauschen uns über die besten Ideen aus, um das eigene Leben besser zu machen – oder die Welt. Wir treffen uns beim großen Z2X-Festival in Berlin, das einmal im Jahr stattfindet – oder bei lokalen Events in vielen Städten. Außerdem online, zum Beispiel hier

Ursprünglich war Z2X ein Festival, das ZEIT ONLINE anlässlich des 20-jährigen Jubiläums veranstaltet hatte. Daraus ist die Z2X-Gemeinschaft entstanden. (So war Z2X16.)

Auch, wenn Du beim Z2X-Festival noch nicht teilgenommen hast, kannst Du Dich hier auf der Website mit Deiner Idee für eine Mitgliedschaft bewerben und mit den anderen in Kontakt treten. Also los!