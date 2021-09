Über version21

Wie sieht die Zukunft unserer Parteienlandschaft aus? Wie kann politische Beteiligung inklusiver gestaltet werden? Und wie hängen Vertrauen in Parteien und Medien, gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Beteiligung zusammen?

Anlässlich der Bundestagswahl im Herbst 2021 laden Z2X und das Futurium in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes dazu ein, die Zukunft politischer Arbeit und Teilhabe zusammen mit jungen Visionär:innen, interessierten Bürger:innen und politischen Entscheidungsträger:innen zu diskutieren und weiterzudenken. Gemeinsam entwerfen wir Ideen für die Demokratie von morgen.

Bei version21 im Oktober sprechen wir über "Die Vertrauensfrage: Wie halten wir in Zukunft zusammen?". Gemeinsam mit Dir möchten wir überlegen, wie wir gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zukunft gemeinsam entwickeln und gestalten könnten. Eine zunehmend zersplitterte Öffentlichkeit und schwindendes Vertrauen in Parteien und Medien stellen unsere Gesellschaft vor neue Herausforderungen. In der Abschlussveranstaltung unserer Reihe version21 nehmen wir diese in den Blick und machen uns mit euch auf die Suche nach neuen Ideen. Wie steht es um den sozialen Zusammenhalt und um die Demokratie in Deutschland? Wie hängen Vertrauen in Parteien und Medien, gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Beteiligung zusammen? Und welche konkreten Möglichkeiten gibt es, um diese in Zukunft zu stärken? Diesen Fragen stellen wir uns in der Ideenwerkstatt, entwerfen Lösungsansätze und diskutieren sie im Podiumsgespräch mit unseren Gäst:innen.

Die Ideenwerkstatt

Zusammen mit Mitgliedern der Z2X-Community zwischen 20 und 29 Jahren und mit Input von Johannes Hillje, Politikberater und Lenz Jacobsen, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE mit Schwerpunkt Demokratie, sprechen wir darüber, wie Vertrauen entsteht und wo die aktuellen Herausforderungen liegen. Wir erarbeiten Ideen und Lösungsansätze für gesellschaftlichen Zusammenhalt, die wir im dazugehörigen Podiumsgespräch am 30. September vorstellen und mit der Öffentlichkeit diskutieren.

Das Podiumsgespräch

Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Aline Abboud, Journalistin & Moderatorin der ARD tagesthemen und Markus Beckedahl, netzpolitischer Aktivist und Dirk Neubauer, Bürgermeister der Stadt Augustusburg, diskutieren am 30. Oktober live auf ZEIT ONLINE.