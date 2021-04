Über version21

Wie sieht die Zukunft unserer Parteienlandschaft aus? Wie kann politische Beteiligung inklusiver gestaltet werden? Welche Potentiale bieten neue Formen der politischen Beteiligung? Und wie zukunftsfähig ist die Parteiendemokratie des 70 Jahre alten Grundgesetzes überhaupt?

Anlässlich der Bundestagswahl im Herbst 2021 laden Z2X und das Futurium in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes dazu ein, die Zukunft politischer Arbeit und Teilhabe zusammen mit jungen Visionären, Vordenkerinnen, interessierten Bürgern und politischen Entscheidungsträgerinnen zu diskutieren und weiterzudenken. Gemeinsam entwerfen wir Ideen für die Demokratie von morgen.

Bei version21 im Mai widmen wir uns der Frage: Protest, Petitionen, Aktivismus: Brauchen wir Parteien, um politisch etwas zu bewegen? Um Politik aktiv mitzugestalten und der eigenen Stimme Gehör zu verschaffen, gehen immer mehr Menschen auf die Straße, werden online aktiv oder engagieren sich in Initiativen, während die Mitgliederzahlen in politischen Parteien sinken. Was bedeutet das für die Zukunft der politischen Beteiligung? Welche Rolle sollen und können Parteien zukünftig spielen? Und wie viel Einfluss haben zivilgesellschaftliche Akteur:innen? Bei version21 stellen wir uns diesen Fragen mit Dir gemeinsam in der Ideenwerkstatt und diskutieren sie im Podiumsgespräch mit unseren Gäst:innen.

Die Ideenwerkstatt

Du bist zwischen 20 und 29 Jahre alt? Du möchtest mit anderen Visionärinnen und Visionären an Ideen arbeiten, wie wir politisch etwas bewegen können?

Das Podiumsgespräch

wenn wir mit Clara Mayer & Diana Arce & Ellen Demuth & Ann-Kristin Kölln live auf ZEIT ONLINE diskutieren.