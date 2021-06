Über version21

Wie sieht die Zukunft unserer Parteienlandschaft aus? Wie kann politische Beteiligung inklusiver gestaltet werden? Welche Potentiale bieten neue Formen der politischen Beteiligung? Und wie zukunftsfähig ist die Parteiendemokratie des 70 Jahre alten Grundgesetzes überhaupt?

Anlässlich der Bundestagswahl im Herbst 2021 laden Z2X und das Futurium in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes dazu ein, die Zukunft politischer Arbeit und Teilhabe zusammen mit jungen Visionären, Vordenkerinnen, interessierten Bürgern und politischen Entscheidungsträgerinnen zu diskutieren und weiterzudenken. Gemeinsam entwerfen wir Ideen für die Demokratie von morgen.

Bei version21 im Juli widmen wir uns der Frage "Digital, direkt, per Los: Wie wollen wir uns in Zukunft politisch beteiligen?". Gemeinsam mit Dir möchten wir überlegen, wie politische Beteiligung in Zukunft aussehen könnte und sollte. Werden wir alle in Bürgerräten mitwirken oder werden bundesweite Volksabstimmungen zur Normalität? Wird es ein Wahlrecht für alle geben? Und inwiefern müssen wir zukünftige Generationen, künstliche Intelligenz und nicht-menschliche Lebewesen mitdenken? Diesen Fragen stellen wir uns in der Ideenwerkstatt, entwerfen Lösungsansätze und diskutieren sie im Podiumsgespräch mit unseren Gäst:innen.

Die Ideenwerkstatt

Zusammen mit Mitgliedern der Z2X-Community zwischen 20 und 29 Jahren und mit Input von Katharina Liesenberg, Gründerin & Vorstand vom Think & Do Tank es geht LOS sowie mehr als wählen e. V. und Hans Asenbaum, Postdoctoral Fellow am Centre for Deliberative Democracy, University of Canberra, sprechen wir darüber, wie politische Beteiligung in Zukunft aussehen könnte. Wir erarbeiten Ideen und Lösungsansätze, die wir im dazugehörigen Podiumsgespräch am 10. Juli vorstellen und mit der Öffentlichkeit diskutieren.

Das Podiumsgespräch

Gün Tank, Autorin, Moderatorin und Beauftragte für Menschen mit Behinderung in einem Berliner Bezirk, Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag und Katharina Liesenberg, Gründerin & Vorstand es geht LOS und mehr als wählen e. V. diskutieren am 10. Juli live auf ZEIT ONLINE.