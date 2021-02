Über version21

Wie sieht die Zukunft unserer Parteienlandschaft aus? Wie kann politische Beteiligung inklusiver gestaltet werden? Welche Potenziale bieten neue Formen der politischen Beteiligung? Und wie zukunftsfähig ist die Parteiendemokratie des 70 Jahre alten Grundgesetzes überhaupt?

Anlässlich der Bundestagswahl im Herbst 2021 laden Z2X und das Futurium in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes dazu ein, die Zukunft politischer Arbeit und Teilhabe zusammen mit jungen Visionären, Vordenkerinnen, interessierten Bürgern und politischen Entscheidungsträgerinnen zu diskutieren und weiterzudenken. Gemeinsam entwerfen wir Ideen für die Demokratie von morgen.

Die Ideenwerkstatt

Du bist zwischen 20 und 29 Jahre alt? Du möchtest mit anderen Visionärinnen und Visionären an Ideen arbeiten, wie der Bundestag diverser werden kann? Dann bewirb Dich hier für die Ideenwerkstatt und sei am 6. März dabei!

Das Podiumsgespräch

Du interessierst Dich für die Demokratie von morgen und fragst Dich, wie repräsentativ unser Bundestag sein kann? Dann sei dabei, wenn wir mit Gertrude Lübbe-Wolff, ehemals Richterin am Bundesverfassungsgericht, Sawsan Chebli, SPD, Berliner Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund, Raphael Hillebrand, Bundesvorstand von der Partei Die Urbane und Eva-Maria Thurnhofer, Co-Initiatorin der Initiative Brand New Bundestag live auf ZEIT ONLINE diskutieren. Lass Dich hier an den Livestream am 6. März erinnern.