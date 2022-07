Lass Dich an die Blitzvorträge und das Bühnenprogramm von Z2X22 im Livestream erinnern

Du bist schon älter als 2X und möchtest trotzdem dabei sein? Folge dem Link und melde Dich für unseren Newsletter an, damit wir Dich rechtzeitig an den Livestream des Bühnenprogramms von Z2X22 erinnern können, den wir am 3. und 4. September auf ZEIT ONLINE zeigen.

Jetzt anmelden